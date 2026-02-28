مقتل 4 أشخاص في سوريا إثر سقوط صاروخ إيراني

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في مدينة السويداء جنوب سوريا اليوم السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان، كما أظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان محليون، أن شظايا صاروخية أخرى سقطت في مدينة القنيطرة وحوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وسمعت أصوات طائرات حربية بشكل متكرر في سماء سوريا اليوم، تزامناً مع بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية ضد إيران.





المصدر: رویترز