السفارة البريطانية في بغداد تصدر توجيهات أمنية لرعاياها تزامناً مع "التصعيد الإقليمي" وتخصص خطاً ساخناً للطوارئ

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت السفارة البريطانية في بغداد، اليوم، بياناً توجيهياً موجهاً إلى الرعايا البريطانيين المقيمين في العراق أو المسافرين إليه، وذلك في ظل التوترات والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة حالياً، وما يترتب عليه من تحديات وحالة عدم يقين أمني.



ودعت السفارة في بيانها المواطنين البريطانيين إلى ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم، وهي كالتالي:

المتابعة الدائمة لنصائح السفر: مراجعة "نصائح السفر الرسمية إلى العراق" بشكل دوري، والاشتراك في خدمة التنبيهات عبر البريد الإلكتروني لتلقي التحديثات العاجلة في وقتها.

التنسيق مع شركات الطيران: البقاء على اتصال وثيق مع شركات الطيران وشركات التأمين، ومراقبة أي تحديثات تتعلق بإغلاق المجال الجوي، أو تغيير جداول الرحلات، أو السياسات المتبعة.

الالتزام بالتعليمات المحلية: متابعة القنوات الإعلامية المحلية الرسمية للحصول على المستجدات الأمنية، والامتثال الكامل للتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

التواصل المباشر: خصصت السفارة خطاً ساخناً للمساعدة يعمل على مدار الساعة (24/7) للتواصل مع السفارة أو القنصلية في الحالات الطارئة عبر الرقم: 5000 7008 20 (0) 44+.

واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم الرعايا البريطانيين في العراق، داعية إياهم إلى توخي الحذر واليقظة، والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات، والتواصل معها في حال الحاجة إلى مزيد من الإرشادات.