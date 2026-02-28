"التجارة" تطمئن العراقيين: الخزين الاستراتيجي من الحنطة والمواد الأساسية "مؤمّن"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم، استقرار الموقف الغذائي في عموم البلاد، مشددة على توفر كميات كبيرة من مادة الحنطة والسلع الأساسية في الأسواق المحلية والمستودعات الحكومية، نافية في الوقت ذاته وجود أي مؤشرات تدعو للقلق في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السيد محمد حنون، في تصريح صحفي: "إن الحكومة العراقية اتخذت خطوات استباقية لتعزيز الخزين الاستراتيجي للدولة، لاسيما من مادة الحنطة التي تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأمين كافة مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية".

وأوضح حنون أن المخزون الحالي "كافٍ جداً" لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خطة طوارئ تضمن تدفق السلع وانسيابية توزيعها، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

وأشار المتحدث إلى أن عمليات المراقبة والتدقيق مستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان وصول المواد الغذائية إلى كافة محافظات البلاد دون انقطاع، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إرباك الوضع الداخلي.