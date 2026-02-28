كندا تدعو رعاياها في إيران للاحتماء فوراً

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس الوزراء الكندي "كارني" والوزيرة "أناند"، اليوم السبت، بياناً مشتركاً شديد اللهجة بشأن التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، تضمن تحذيرات أمنية عاجلة للمواطنين الكنديين.

أكدت الحكومة الكندية أنها تتابع عن كثب الأعمال العدائية المرتبطة بإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي إجراء أمني عاجل، حثت أوتاوا جميع المواطنين الكنديين المتواجدين في إيران على "الاحتماء في أماكن تواجدهم" ، كما طالبت الكنديين في المنطقة بضرورة اتباع النصائح المحلية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.

وأشار البيان المشترك إلى أنه رغم الجهود الدبلوماسية، وقرارات قمة قادة مجموعة السبع (G7) لعام 2025، وإعادة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة في أيلول الماضي، إلا أن إيران لم تفكك برنامجها النووي بالكامل ولم توقف أنشطة التخصيب أو دعم "الوكلاء الإرهابيين" في المنطقة.

على الصعيد الدولي، أعلنت دعمها للتحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي ومنع نظامها من تهديد السلم والأمن الدوليين.

واختتمت الحكومة الكندية بيانها بالتشديد على حماية المدنيين في هذا الصراع، مؤكدة أنها ستتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في عموم المنطقة.