مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تدعو المواطنين للالتزام بالأماكن الآمنة عند انطلاق صفارات الإنذار

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تحذيراً عاجلاً للمواطنين، اليوم السبت 28 فبراير 2026، يشدد فيه على ضرورة البقاء في أماكن آمنة ومحمية فور سماع صفارات الإنذار.

ووفقاً للبيان الصادر عن الجهاز، طُلب من المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بدقة، مؤكداً على أهمية الاحتماء في مواقع مناسبة عند انطلاق إشارات التحذير.

وأوضح الجهاز أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأرواح ومنع وقوع أي إصابات أو حوادث مؤسفة جراء تساقط الشظايا أثناء تصدي منظومات الدفاع الجوي للأجسام المعادية.

كما أشار البيان إلى رصد سقوط حطام لأجسام تم اعتراضها في عدة مناطق، مؤكداً أن الالتزام بالبقاء في المناطق الآمنة يمثل ضرورة قصوى لضمان سلامة الجميع في ظل هذه الظروف.