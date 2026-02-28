بغداد تدين الضربات على ايران وتحذر من زج العراق في الصراع

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت السلطات العراقية الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران المجاورة، وحذرت من جرّ العراق إلى الصراع بعد مقتل شخصين في غارات جوية جنوب البلاد.

وقال صباح النعمان المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء عقب اجتماع امني كبير للقيادات العسكرية ، ان "لاجتماع استنكر الاعتداء غير المسوغ الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل ما يطال شعبها وسيادتها ومؤسساتها الدستورية".

وحذر في البيان من "عواقب هذا العدوان السافر الذي طال عددا من المواقع العراقية".

وجدد الاجتماع التحذير من "المساس بسيادة العراق وإجوائه وأراضيه، او توظيفها كممر أو منطلق للاعتداء على إيران"، وأكد رفضه أن "تكون أراضي بلادنا أو مياهها الإقليمية سببا لزج العراق في الصراع".

ودعا العراق "إلى الإيقاف الفوري للأعمال العسكرية، واللجوء الى الحوار"، وشدد على "وجوب أن تتحلّى الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بروح المسؤولية، وأن تسهم بفاعلية في وضع الحلول بعيدا عن الخيار العسكري".



المصدر: فرانس برس