فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين الهجمات الإيرانية على دول المنطقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك السبت بالضربات الصاروخية الإيرانية نحو دول في منطقة الخليج والشرق الأوسط، والتي أتت ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء الألماني فريدريش ميرتس والبريطاني كير ستارمر "ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول المنطقة"، وذلك في البيان الصادر بعد مشاورات بين المسؤولين الثلاثة.

وشدد البيان على أن هذه الدول الأوروبية "لم تشارك في هذه الضربات".

وذكّر المسؤولون بأنهم "لطالما دعوا النظام الإيراني الى وضع حد للبرنامج النووي الإيراني، وتقييد برنامجها للصواريخ البالستية، والتخلي عن النشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة وعلى أراضينا، ووقف القمع والعنف غير المقبولين بحق شعبه".

ودعوا في الوقت عينه الى "استئناف المفاوضات" بين طهران وواشنطن، مشددين على ضرورة أن يتمكن الإيرانيون من "تقرير مستقبلهم بأنفسهم".



المصدر: فرانس برس