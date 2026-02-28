السعودية تعلن أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الرياض السبت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها بعد الهجمات "الجبانة والسافرة" التي نفذتها إيران وطالت عددا من مناطقها، بما فيها "خيار الرد على العدوان".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتمَ التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت لها أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران".

وأضاف البيان أن المملكة "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".



المصدر: فرانس بریس