الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: سنلقن أمريكا وإسرائيل درساً قاسياً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- صرح المتحدث باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، "أبو الفضل شكارجي"، قائلاً: "لقد بدأت العمليات بالفعل، ومن المؤكد أن قواتنا ستلقن الولايات المتحدة وإسرائيل درساً كبيراً وبليغاً".

وفي مقابلة تلفزيونية أجريت معه اليوم السبت، 28 شباط/فبراير 2026، قال شكارجي: "نتيجة للهجمات التي شنتها القوات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ، تعرضت المراكز العسكرية الإسرائيلية لأضرار وشلل، وبعون الله سنوجه ضربة لكل من أمريكا وإسرائيل تكون أقوى بكثير مما سبق".

وأضاف شكارجي: "سنلقن أمريكا وإسرائيل درساً يفوق ما حدث في حرب الـ12 العام الماضي، وستستمر ردودنا حتى إلحاق الهزيمة بكلا الطرفين؛ فقد سبق وحذرناهما من ارتكاب أي حماقة، لأن المصالح الأمريكية في المنطقة بأكملها - براً وبحراً وجواً - ستكون تحت مرمى هجماتنا".

كما أشار إلى أن الهجمات المضادة ضد إسرائيل وأمريكا قد بدأت بالفعل في المنطقة، مؤكداً أنها ستكون "رداً حاسماً" لتعليمهم درساً لن ينسوه.