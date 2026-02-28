في اتصال هاتفي مع ماكرون.. السوداني يبحث التطورات الأمنية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجمل التطورات الأمنية المتسارعة وتداعياتها المباشرة على أمن وسيادة دول المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سيادته من الرئيس الفرنسي.

وشهد الاتصال إدانة مشتركة للتصعيد العسكري الأخير، حيث شدد الجانبان على ضرورة تغليب لغة العقل وتجنب استخدام القوة. وأكدا على أهمية الركون إلى الحوار البنّاء واعتماد الحلول الدبلوماسية كمسار وحيد لتسوية الأزمات الراهنة، بما يضمن تجنيب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وفي السياق ذاته، اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية، مشددين على ضرورة أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤولياتها الكاملة في التدخل الإيجابي للحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والعالمي، ومنع اتساع رقعة الصراع.