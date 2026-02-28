السفارة الأمريكية في بغداد تعلق خدماتها القنصلية وتحذر رعاياها إثر تقارير عن تهديدات جوية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم، تنبيهاً أمنياً عاجلاً لرعاياها في جميع أنحاء العراق، دعتهم فيه إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والحد من تحركاتهم، على خلفية التوترات الأمنية الراهنة وتقارير تفيد باختراق صواريخ وطائرات مُسيّرة للمجال الجوي العراقي.

وأعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بيانها عن تعليق كافة العمليات والخدمات القنصلية مؤقتاً، بما في ذلك استقبال المراجعين، مشيرة إلى توجيه جميع موظفي السفارة للعمل عن بُعد من محال إقامتهم حتى إشعار آخر. وأكدت أن السفارة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل لا تزالان مفتوحتين، ولكن مع اقتصار التحركات على "العمليات الحيوية" فقط.

إغلاق المجال الجوي وتحذيرات من السفر

وفي تطور لافت، أشار البيان إلى أن المجال الجوي العراقي مغلق حالياً، محذراً من أن السلطات العراقية قد تتخذ قرارات بفتح أو إغلاق الأجواء في فترات قصيرة ومفاجئة، مما أدى إلى إرباك وتغييرات مستمرة في جداول رحلات الطيران من وإلى مطاري بغداد وأربيل.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية إبقاء تحذير السفر إلى العراق عند "المستوى الرابع"، والذي ينص بوضوح على "عدم السفر" لأي سبب كان. وطالبت السفارة رعاياها المتواجدين داخل البلاد بمراجعة خططهم الأمنية الشخصية وتقييم خيارات البقاء في أماكنهم أو المغادرة الفورية، مشددة بشكل صارم على "عدم الاعتماد على الحكومة الأمريكية لتقديم المساعدة في عمليات المغادرة أو الإجلاء" في حال تدهور الأوضاع.

توجيهات وإجراءات طارئة

ووجهت السفارة حزمة من الإرشادات العاجلة للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في العراق، تضمنت الآتي:

الاستعداد الفوري للبقاء في أماكن آمنة وتأمين مخزون كافٍ من الغذاء والمياه والأدوية والمواد الأساسية.

التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لضمان تلقي التحديثات الأمنية العاجلة.

تجنب التجمعات الكبيرة، والابتعاد عن المناطق التي يرتادها الأجانب، مع الحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.

إبقاء الهواتف المحمولة مشحونة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع العائلة، والتحلي باليقظة تجاه أي نشاط غير اعتيادي.

متابعة وسائل الإعلام المحلية، وحسابات وزارة الخارجية الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المستجدات وتعديل الخطط وفقاً لذلك.

ويأتي هذا التحذير في ظل وصف السفارة للبيئة الأمنية في العراق حالياً بأنها "معقدة وقابلة للتدهور والتغير السريع".