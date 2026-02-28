إردوغان يعرب عن "انزعاج شديد" حيال الضربات الإسرائيلية الأميركية وهجمات إيران في الخليج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)-أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن "انزعاج شديد" حيال الهجمات الإسرائيلية-الأميركية على إيران، مديناً في الوقت نفسه الضربات الانتقامية التي شنّتها طهران في الخليج، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء النزاع.

وقال في خطاب متلفز: "نحن منزعجون بشدة من الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على جارتنا إيران". وأضاف أنَّ هجمات إيران بالمسيّرات والصواريخ في الخليج "غير مقبولة"، مشدداً على أنه يتعين على كل الأطراف "التحرك، وخصوصاً العالم الإسلامي".

من جهة أخرى، أوردت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "طبيعة الأحداث التي بدأت بمهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة إيران، واستمرت مع استهداف إيران دولاً ثالثة، تهدد مستقبل منطقتنا والاستقرار الدولي"، داعية "كل الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فوراً".

وبحث الوزير هاكان فيدان مع عباس عراقجي "التطورات الأخيرة في منطقتنا والخطوات المحتملة لإنهاء الاعتداءات"، وفق ما أفاد مصدر في الخارجية التركية.

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون (أو برهان الدين دوران حسب مصدرك) على منصة "إكس" إن "التصعيد الأخير للتوترات... هو وضع غير مقبول... ومن الضروري إعادة تفعيل آليات الحوار والتفاوض بشكل عاجل". وأضاف أن تركيا ستواصل الجهود "لخفض التوترات... باستخدام القنوات الدبلوماسية".

وبحث وزير الداخلية التركي هاتفياً في وقت سابق مع نظيره الأذربيجاني ولايات إيفازوف ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري "تعزيز مجالات التعاون". وتتشارك الدول الثلاث حدوداً مع إيران.

يخشى جيران إيران من أن تؤدي جولة التصعيد الجديدة إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وتشعر تركيا بالقلق إزاء التدفق المحتمل للاجئين عبر الحدود مع الجمهورية الإسلامية التي تمتد على طول 500 كيلومتر. وتستضيف تركيا حالياً أكثر من 74 ألف إيراني يحملون تصاريح إقامة، بالإضافة إلى نحو خمسة آلاف لاجئ.





المصدر: الوکالات