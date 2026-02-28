قواعد أميركية في الشرق الأوسط في مرمى رد إيران بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ردّت إيران على العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضدها السبت بضربات عدة على أربع قواعد أميركية على الأقل في الشرق الأوسط.

البحرين

أكد الحرس الثوري الإيراني استهدافه مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين.

وأعلنت المنامة من جانبها تعرض القاعدة لهجوم صاروخي.

بفضل مينائها ذي المياه العميقة، يمكن للقاعدة استيعاب أكبر السفن العسكرية الأميركية، مثل حاملات الطائرات. وتستخدم البحرية الأميركية هذه القاعدة منذ عام 1948.

تتخذ العديد من السفن الأميركية من البحرين ميناء رئيسيا، ومن بينها سفن كاسحة للألغام، وأخرى للدعم اللوجستي، وقوارب استجابة سريعة تابعة لخفر السواحل.

قطر

سُمعت انفجارات السبت قرب قاعدة العديد الأميركية في قطر، وهي الأكبر في المنطقة.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس الدفاعات الجوية وهي تدمّر صاروخا وسط سحابة من الدخان الأبيض.

بالإضافة إلى العديد من مراكز القيادة، تضم القاعدة طائرات قتال ونقل جوي وتزويد بالوقود في الجو واستطلاع.

وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على قاعدة العديد في حزيران/يونيو في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة من منشآتها النووية.

ألكويت

استهدفت "عدة صواريخ بالستية" السبت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تستضيف سربا لوجستيا أميركيا وطائرات هجومية مسيّرة من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وفق سلطات الدولة الخليجية.

وبينما أعلنت الكويت أنها اعترضت الصواريخ، أكدت إيطاليا التي تنشر قوات في القاعدة أن صاروخا إيرانيا تسبب في "أضرار جسيمة" لمدرجها. وشددت روما أن لا إصابات بين جنودها الذين "كانوا جميعا داخل الملجأ".

كما تضم الكويت معسكر عريفجان الذي يضم المقر المتقدم للمكون البري للقيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم).

كما يُبقي الجيش الأميركي مخزونات من المعدات في الكويت.

الإمارات العربية المتحدة

أفاد شاهدان وكالة فرانس برس السبت بأنهما رأيا دخانا يتصاعد من قاعدة الظفرة التي تستضيف قوات أميركية في أبوظبي.

وتنشر الولايات المتحدة قوة استطلاع جوية كبيرة في القاعدة، تشمل مسيّرات "إم كيو-9 ريبر". كما تنشر فيها أحيانا طائرات مقاتلة.

العراق

تنشر الولايات المتحدة قوات في إقليم كوردستان العراق ضمن نشاط التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ولكن من المتوقع أن تنتهي مهمتها بحلول أيلول/سبتمبر، وفق اتفاق بين واشنطن وبغداد.

وقد أكملت القوات الأميركية انسحابها من منشآت أخرى في العراق.

تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا مرارا لهجمات فصائل موالية لإيران بعد بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

سوريا

حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري لسنوات في عدد من المنشآت في سوريا في إطار الجهود الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

لكنها بصدد سحب قواتها من سوريا، ومن المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون شهر، حسبما أفادت مصادر عدة وكالة فرانس برس في الآونة الأخيرة.



المصدر: فرانس برس