وزير الدفاع الإيطالي عالق في دبي مع عائلته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الإيطالية اليوم السبت إن الوزير جويدو كروزيتو تقطعت به السبل في دبي رفقة عائلته بعد تعليق الرحلات الجوية عقب هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

وغادر كروزيتو روما مساء أمس الجمعة على متن رحلة مدنية للانضمام إلى عائلته التي كانت تقضي عطلتها في دبي.

وكان من المقرر أن يعود إلى إيطاليا بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيرويز إنها أوقفت الرحلات الجوية من دبي وإليها حتى غد الأحد.



المصدر: رویترز