حصيلة الضربات في إيران: 948 قتيلاً وجريحاً.. "مجزرة" في مدرسة بـ "ميناب"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم السبت، عن الحصيلة الأولية لضحايا الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية الواسعة التي استهدفت الأراضي الإيرانية، مؤكدة سقوط ما لا يقل عن 201 قتيل و747 جريحاً في حصيلة مرشحة للارتفاع، وسط موجة تصعيد غير مسبوقة طالت 24 محافظة من أصل 31.

وسجلت مدينة "ميناب" الهجوم الأكثر دموية، حيث أفادت التقارير باستهداف مدرسة ابتدائية للبنات، مما أسفر عن مقتل 85 طالبة في واقعة وصفتها المصادر المحلية بـ "المروعة". وتزامن ذلك مع استهدافات طالت مراكز حيوية ومقار رسمية في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسؤولين الإيرانيين.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية مقتل عدد من أقارب المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي في الهجمات، من بينهم صهره وزوجة ابنه.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، مشدداً على استمرار الدعم العسكري لعمليات "الوعد الصادق 4". وأشار البيان إلى أن طهران ماضية في إجراءاتها لمواجهة ما وصفه بـ "العدوان" وحماية السيادة الإيرانية، رغم الخسائر البشرية والمادية الجسيمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حافة الهاوية، مع استمرار الهجمات الجوية المتبادلة وتحول المدن الإيرانية إلى ساحات مواجهة مفتوحة، وسط دعوات دولية خجولة للتهدئة لم تلقَ صدىً على أرض الواقع حتى الآن.