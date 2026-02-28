دفاع مدني أربيل: حماية المدنيين وضمان استدامة المرافق الحيوية أولويتنا القصوى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، اليوم السبت، تقريراً مفصلاً حول الدور الحيوي والمهام الاستراتيجية التي تضطلع بها المديرية في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، مؤكدةً على جاهزية طواقمها لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت المديرية في بيانها، أن المهمة الأساسية للدفاع المدني تتمثل في توفير الحماية الشاملة للسكان المدنيين (غير الاشتباكيين) من آثار العمليات العسكرية. ويشمل ذلك تنظيم عمليات إجلاء منظمة من المناطق المهددة بالخطر، وتأمين مراكز إيواء مجهزة للمتضررين، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية العاجلة ونقل المصابين إلى المراكز الطبية.

وفي الجانب الميداني، أشارت المديرية إلى أن فرقها الفنية متأهبة للتعامل مع الحرائق الناتجة عن القصف، والعمل على إزالة الأنقاض لفتح الطرق الحيوية، فضلاً عن المهمة الدقيقة المتمثلة في معالجة المقذوفات والقنابل غير المنفلقة لتأمين الأحياء السكنية من مخاطر الانفجارات اللاحقة.

وشدد البيان على أن الدفاع المدني يلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية الحياة العامة، من خلال العمل المشترك لصيانة وإصلاح المرافق الأساسية كالماء والكهرباء والمستشفيات، توازياً مع تكثيف الدورات التدريبية وحملات التوعية لرفع مهارات المواطنين في التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية.

ونوّهت المديرية إلى أن كوادر الدفاع المدني، وبموجب القانون الدولي الإنساني، تتمتع بحماية قانونية خاصة أثناء أداء واجباتها الإنسانية في النزاعات المسلحة، مما يعزز من قدرتها على الوصول إلى المناطق المتضررة دون عوائق.

واختتمت مديرية الدفاع المدني بيانها بدعوة المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو أجسام مشبوهة عبر الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة للمديرية في محافظة أربيل على الأرقام:

📞 115 - 125