مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم استهدف مطار زايد الدولي بأبوظبي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء هجوم استهدف مطار زايد الدولي في العاصمة أبوظبي، وذلك في إطار سلسلة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول الخليج.

وأكدت مؤسسة "مطارات أبوظبي"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الضحية الذي قضى في الهجوم يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تصعيد عسكري واسع، حيث شنت إيران هجمات بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة (درون) استهدفت مواقع حيوية في دول الخليج، فيما وصفته طهران بأنه "رد على هجمات أمريكية وإسرائيلية". وأسفرت تلك الاستهدافات عن وقوع أضرار مادية في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها اليوم، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير معظم الأهداف المعادية، مشيرة إلى أن الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضي الدولة شمل إطلاق 137 صاروخاً و209 طائرات مسيرة.