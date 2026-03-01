وكالة "فارس" تؤكد مقتل ابنة وحفيد وصهر خامنئي في ضربات جوية على طهران

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، بشكل رسمي، مقتل ثلاثة من أفراد العائلة المقربة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، جراء الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل واستهدفت العاصمة طهران.

ووفقاً للوكالة، فإن القصف الذي استهدف مناطق سكنية حساسة يقطنها كبار المسؤولين الإيرانيين، أسفر عن مقتل ابنة خامنئي، وأحد أحفاده، وصهره.

يأتي هذا التأكيد الرسمي من جانب الوكالة في وقت تزداد فيه التكهنات والغموض حول مصير علي خامنئي نفسه، خاصة بعد التصريحات الصادرة عن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، والتي أشارت إلى مقتل المرشد الأعلى خلال تلك الهجمات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في رسالة فيديو يوم السبت، 28 شباط 2026، أن القوات الأمريكية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح ترامب أن الهدف الرئيسي من هذه الضربات الجوية هو حماية الشعب الأمريكي عبر تدمير "التهديدات الوشيكة" التي يشكلها النظام الإيراني. وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستعمل على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية بالكامل ومنع طهران من تطوير صواريخ جديدة، مؤكداً في الوقت ذاته: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف".

وفي أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، بدأت إيران عملية عسكرية استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة ودول الخليج، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة غير مسبوقة.