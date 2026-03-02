الجيش الإسرائيلي يتوعد: سنواصل سحق "العناصر الأساسية" للنظام الإيراني وتفكيك قدرات حزب الله

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين) 2 مارس 2026، عن توسيع نطاق عملياته العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكداً استمرار استهداف مفاصل الدولة الحيوية وشل حركة أذرعها في المنطقة، وفي مقدمتها حزب الله اللبناني.

تصعيد استراتيجي

وفي إحاطة صحافية، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، بأن القوات الإسرائيلية ستمضي قدماً في توجيه "ضربات نوعية ومتتالية ضد العناصر الأساسية للنظام الإيراني"، مشدداً على أن الحملة الجوية والعملياتية لن تتوقف حتى تحقق أهدافها في تقويض البنية التحتية والقيادية لطهران.

ملاحقة أذرع إيران

ولم يقتصر الوعيد الإسرائيلي على الداخل الإيراني، بل شمل الجبهة اللبنانية، حيث أكد ديفرين مواصلة "إلحاق أضرار جسيمة بـ حزب الله"، لضمان تجريده من القدرة على الرد أو تهديد أمن إسرائيل، تزامناً مع الضغط العسكري المستمر على مواقع الحزب ومخازنه.

سياق "حرب الأيام الثلاثة"

تأتي هذه التصريحات في وقت تشتعل فيه الجبهات من طهران إلى بغداد وبيروت، حيث تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل في هجوم واسع النطاق أدى حتى الآن إلى مقتل مئات الإيرانيين واستهداف أكثر من 130 مدينة، رداً على تهديدات إيرانية سابقة وتحركات لميليشياتها في المنطقة.

القدس - وكالات