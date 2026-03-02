وزارة الثقافة الكوردستانية تصدر "توجيهات مشددة" لوسائل الإعلام تزاماً مع التوترات الإقليمية

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تعميماً عاجلاً وجهته إلى كافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة والمكتوبة والمنصات الإلكترونية)، دعتها فيه إلى الالتزام بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية في ظل الظروف الحساسة والمخاطر الأمنية التي تمر بها المنطقة.

وذكرت المديرية العامة للإعلام والطبع والنشر في الوزارة، عبر وثيقة رسمية، أن المنطقة تشهد حالة من الغليان وتصاعداً في شرارة الحرب، مما يستوجب من المؤسسات الإعلامية أداء دور أخلاقي ووطني لحماية أمن وسلامة المواطنين.

محاربة "الأخبار المضللة" والذعر

وشدد التوجيه على ضرورة ابتعاد وسائل الإعلام عن نشر أي مواد أو تقارير من شأنها المساس بهيبة إقليم كوردستان، أو إثارة الشكوك حول استقراره. وحذرت الوزارة من تداول الأخبار "المفبركة" أو الصور ومقاطع الفيديو المزيفة التي تهدف إلى بث الرعب والقلق بين الناس، أو تلك التي تساهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي والوضع المعيشي.

ضوابط التغطية الميدانية

كما دعت الوزارة مراسلي الحرب والأحداث الميدانية إلى الالتزام الصارم بالضوابط المهنية عند نقل المعلومات، والتأكد من عدم تسريب بيانات قد تخدم "أعداء إقليم كوردستان" أو تضر بالمصلحة العامة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التعاون المهني من قبل القنوات والمؤسسات الإعلامية في هذه القضايا الوطنية والمصيرية يعد واجباً ضرورياً، مشيدة بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الصحافة الواعية في حماية الجبهة الداخلية خلال الأزمات.