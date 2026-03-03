مصدر في وزارة البيشمركة: هجوم "پردێ" وقع في منطقة خالية ولم يستهدف قواتنا

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) - أفاد مصدر في وزارة البیشمرکة بأنه لم يتم شن أي هجوم على قوات البیشمرکة، مشيراً إلى وقوع هجوم وحيد يوم أمس في منطقة "پردێ" (آلتون كوبري) لم يستهدف البیشمرکة بشكل مباشر.

صرح مصدر بوزارة البیشمرکة لقناة "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 3 آذار 2026، قائلاً: "لم يتعرض مقاتلو البیشمرکة لأي هجوم".

وأوضح المصدر أن الهجوم الذي وقع أمس في منطقة "پردێ" سقط في منطقة خالية ولم يكن موجهاً ضد قواتهم، لذا لا يمكن اعتباره استهدافاً للبیشمرکة.

وفي سياق متصل، ذكر بيان رسمي صادر عن وزارة البیشمرکة أن مقر الفرقة 11 التابعة لقوات البیشمرکة في ضواحي ناحية "ديكلة" تعرض لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة مساء يوم 1 آذار 2026.

ووصفت الوزارة هذه الاعتداءات بأنها أعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة المزيد من الفوضى في المنطقة.