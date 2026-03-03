شركة "فلاي أربيل" تستأنف رحلاتها الجوية بين ألمانيا وشرناخ لنقل العالقين

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أعلن رئيس اتحاد الشركات السياحية في إقليم كوردستان، لاوند مموندي، في تصريح لموقع "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 3 آذار 2026، عن انطلاق رحلات جوية مخصصة لنقل المواطنين العالقين بين الإقليم وأوروبا عبر مطار "شرناخ" التركي.

وبعد الاستحصال على الموافقات الرسمية من سلطة الطيران المدني التركية، سيرت شركة "فلاي أربيل" أولى رحلاتها بين مدينة دوسلدورف الألمانية وشرناخ. وأوضح مموندي أن الرحلة الأولى أقلعت اليوم في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت أوروبا (11:00 بتوقيت أربيل) من دوسلدورف، ومن المقرر وصولها في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر.

وفيما يخص أعداد الركاب، أشار مموندي إلى أن رحلة الذهاب تضم أكثر من 65 مسافراً عائدين إلى شرناخ، بينما ستنقل رحلة العودة إلى ألمانيا أكثر من 140 مواطناً من العالقين في إقليم كوردستان باتجاه دوسلدورف.

وأضاف رئيس اتحاد الشركات السياحية أن عملية النقل ستستمر عبر رحلتين إضافيتين؛ الأولى يوم الجمعة 6 آذار بين دوسلدورف وشرناخ وبالعكس، والثانية يوم الأحد 8 آذار.

وطمأن مموندي المسافرين القادمين من أوروبا بإمكانية الوصول إلى أراضي إقليم كوردستان من مطار شرناخ خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة فقط، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل حلاً جذرياً لأزمة العالقين في كلا الجانبين نتيجة توقف الرحلات الجوية المباشرة.

من جهة أخرى، أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، في تصريح للموقع ذاته، أن الأجواء العراقية لا تزال مغلقة حتى الآن، وستبقى كذلك إلى إشعار آخر.