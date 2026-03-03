إسماعيل بقائي: استقرار المنطقة يهمنا.. وطهران تفند ادعاءات واشنطن بشأن مفاوضات جنيف

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، كافة الادعاءات التي طرحها المبعوث الأمريكي الخاص "ستيف ويتكوف" بشأن مطالب واشنطن المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم.

وأكد بقائي في تصريحاته أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، "ظل مصراً حتى اللحظات الأخيرة على موقفه الشرعي والقانوني المتمثل في تحريم تطوير الأسلحة النووية". ووصف المتحدث تصريحات المبعوث الأمريكي بأنها "عارية عن الصحة"، مضيفاً: "لقد جلسنا مع الجانب الأمريكي على طاولة المفاوضات في جنيف في وقت كانت فيه مشاهد مقتل أبناء الشعب الإيراني حاضرة أمام أعيننا".

ارتفاع حصيلة الضحايا واتهامات باستهداف المدنيين

في سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الأراضي الإيرانية إلى 787 قتيلاً. واتهم بقائي واشنطن وتل أبيب بتعمد استهداف البنى التحتية، والمناطق المدنية، والمراكز الصحية بهدف شل حركة الحياة في إيران.

الرواية الأمريكية: فشل مفاوضات جنيف

من جانبه، كان المبعوث الأمريكي الخاص "ستيف ويتكوف" قد صرح في وقت سابق بفشل مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي في جنيف. وكشف ويتكوف أنه قدم بالتعاون مع "جاريد كوشنر" مقترحاً يتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات مقابل تحمل تكاليف الوقود، إلا أن طهران رفضت العرض، وهو ما اعتبره ويتكوف "دليلاً على إصرار إيران على امتلاك السلاح النووي".

سياق التصعيد العسكري

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية المكثفة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأيام الماضية، واستهدفت مقار حكومية إيرانية حساسة، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى وعدد من أفراد عائلته، بالإضافة إلى قادة عسكريين بارزين.

وفي المقابل، ردت إيران بسلسلة من الضربات الصاروخية استهدفت أهدافاً داخل إسرائيل، ومواقع في عدد من دول الخليج، فضلاً عن استهداف المصالح الأمريكية في العراق وإقليم كوردستان.