أضرار لحقت بموقع نطنز النووي الإيراني من دون تسرب إشعاعي

اربيل (كوردستان24) -أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصد أضرار حديثة في المباني الواقعة على مدخل منشأة نطنز لتخصيب الوقود النووي تحت الأرض في إيران، عقب غارات جوية إسرائيلية أميركية.

وأضافت الوكالة "لا يُتوقع حدوث أي تأثير إشعاعي، ولم تُرصد أي تأثيرات إضافية على موقع المنشأة نفسه الذي تضرر بشدة خلال حرب حزيران/يونيو" 2025.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منصة إكس إنها قامت بتقييم الوضع بناء على أحدث صور الأقمار الصناعية المتاحة.

قال المدير العام للوكالة رافايل غروسي الاثنين إنه "لا يوجد ما يشير" إلى استهداف منشآت نووية إيرانية.

ولكن السفير الإيراني لدى الوكالة رضا نجفي قال إنه أبلغ غروسي بأن منشأة نطنز تعرضت لهجوم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

استُهدفت منشأة نطنز في الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 2025 وشاركت فيها الولايات المتحدة.

ولم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى الموقع بعد ذلك.



المصدر: فرانس برس