باشراف محافظ أربيل.. غرفة عمليات المحافظة تعقد اجتماعها الثاني لتعزيز الاستقرار ورفع حالة التأهب

منذ 57 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - ترأس محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني لغرفة عمليات المحافظة، المخصص لتقييم الأوضاع العامة وبحث المستجدات، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للمحافظة الرامية لفرض السيطرة التامة وتحقيق الاستقرار الدائم للمواطنين في عموم حدود المحافظة.

عُقد الاجتماع في ديوان المحافظة بحضور واسع شمل نائب المحافظ، وقائمقام المركز، ورئيس البلدية، والمدير العام للبلديات، بالإضافة إلى مدراء الشرطة، والمرور، والزيرفاني، والدفاع المدني. كما شارك في الاجتماع رئيس فرع أربيل للهلال الأحمر العراقي، وممثلون عن مؤسسة بارزاني الخيرية، والأمن (الآسايش)، وأمن السيطرات، ومدراء الشؤون الداخلية، وإدارة الأزمات، والرقابة التجارية.

وشهد الاجتماع المصادقة على جملة من القرارات والإجراءات الحيوية للمرحلة المقبلة، حيث جرى توزيع المهام والواجبات على الجهات المعنية وفقاً للمتطلبات الراهنة. وشدد الاجتماع على الأولوية القصوى لحماية أمن وسلامة أرواح المواطنين، معلناً وضع كافة المؤسسات والدوائر في حالة تأهب واستعداد تام.

وفي سياق تنظيم الإجراءات، تقرر تحديث وتشديد الضوابط الإدارية والأمنية بما يتناسب مع التطورات والمستجدات الأخيرة. كما جرى تكليف جميع أعضاء غرفة العمليات بإجراء المتابعات الميدانية والرقابة الدقيقة للأوضاع، لضمان التدخل السريع ومنع حدوث أي مشكلات أو طوارئ غير مرغوب فيها.