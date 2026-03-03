تصعيد إقليمي واسع… ضربات في العمق الإيراني وتوتر يمتد إلى الحدود

منذ 15 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - تشهد المنطقة تصعيداً غير مسبوق، مع هجمات واسعة طالت العمق الإيراني، بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة على الساحة اللبنانية، ما ينذر باتساع رقعة المواجهة إقليمياً.

شلل في معبر حاجي عمران

ميدانياً، أفاد مراسل كوردستان 24 بكر سليمان من معبر حاج عمران الدولي بين إقليم كردستان وإيران، بتوقف شبه كامل للحركة التجارية والسياحية عبر المعبر.

وأوضح أن السلطات الإيرانية منعت دخول المسافرين من حملة الجنسية العراقية، فيما سُمح بالعبور فقط للمواطنين الإيرانيين العائدين إلى بلادهم، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.