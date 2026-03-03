مسؤولٌ أمني: ضبط صواريخ قرب بغداد معدة لاستهداف مطارها الدولي

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت القوات الأمنية العراقية الثلاثاء تسعة صواريخ ومنصة مُعدة لاستهداف مطار بغداد الدولي من منطقة تقع إلى الغرب من العاصمة العراقية، بحسب ما افاد المتحدث باسم خلية الاعلام الامني سعد معن.

وقال معن "بجهد استخبارتي تمكنت القوات الامنية من احباط محاولة استهداف مطار بغداد الدولي، وضبط منصة بداخلها تسعة صواريخ معدة للاطلاق في منطقة ابو غريب غرب بغداد".

واضاف أن تم "تفكيك الصواريخ"، وفق ما ذكرته فرانس بسر نقلاً عن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني.

وكان فصيل "سرايا أولياء الدم" الذي يقول إنه ينتمي لفصائل المقاومة الإسلامية في العراق، تبنى الإثنين هجوماً بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية ضمن مطار بغداد الدولي، يتواجد فيها مستشارون أميركيون.

إلا أن مصدرا أمنيا نفى وقوع الهجوم، فيما اشار آخر الى سقوط مسيرات خارج المطار.