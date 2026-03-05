مقتل 87 بحاراً إيرانياً وفقدان 60 آخرين إثر إغراق غواصة أميركية لسفينة حربية في المحيط الهندي

منذ 41 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت السلطات في سريلانكا، اليوم (الخميس)، عن مقتل ما لا يقل عن 87 بحاراً وإصابة وفقدان العشرات، إثر هجوم نفذته غواصة أميركية استهدف السفينة الحربية الإيرانية "إيريس دينا" في مياه المحيط الهندي يوم أمس الأربعاء.

وأكدت مصادر في البحرية السريلانكية وإدارة المستشفى الوطني في مدينة جالي الساحلية، أن فرق الإنقاذ العسكرية انتشلت 87 جثة بعد الاستجابة لنداء استغاثة أطلقته السفينة الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وأشارت السلطات إلى أن البحارة الناجين يتلقون الرعاية الطبية حالياً في المستشفى، في حين لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة اليوم (الخميس) للعثور على نحو 60 شخصاً كانوا على متن السفينة وما زالوا في عداد المفقودين.

وفي تأكيد رسمي للعملية، صرح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، من مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) قائلاً: "أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية كانت تعتقد أنها آمنة في المياه الدولية. بدلاً من ذلك، أغرقها طوربيد.. موت هادئ".

ويُنذر هذا التطور بتوسيع نطاق الحرب والمواجهات العسكرية بشكل كبير، إذ ينقل ساحة الصراع إلى المحيط الهندي على بعد مئات الأميال من منطقة الخليج، والتي تشهد بالفعل توتراً غير مسبوق وضربات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة بين القوات الأميركية والإسرائيلية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

