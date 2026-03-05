الحكومة اللبنانية توصي بمنع أي نشاط محتمل للحرس الثوري الإيراني في لبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قررت الحكومة اللبنانية الخميس منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في البلاد، في حال التحقق من وجود عناصر تابعين له، على وقع الحرب بين حزب الله المدعوم من طهران وإسرائيل.

وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة "قرر مجلس الوزراء الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية.. إعطاء التوجيهات والتعميمات المناسبة للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان والتدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقا من الأراضي اللبنانية أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم من القضاء المختص تمهيدا لترحيلهم".

وقررت الحكومة كذلك فرض "حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرات دخول إلى لبنان"، بعدما كانوا معفيين منها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.



المصدر:فرانس برس