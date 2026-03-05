باكستاني يُحاكم بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب يوجه أصابع الاتهام لإيران

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف باكستاني يحاكم في نيويورك بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشخصيات سياسية أخرى، أنه تعاون مع الحرس الثوري الإيراني، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وصرّح آصف مرجنت (47 عاما) الذي يحاكم أمام محكمة بروكلين الفدرالية بتهمة "الإرهاب" و"القتل المدبّر"، أنه أُرغم على المشاركة في مؤامرة لحماية عائلته في طهران من الحرس الثوري، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب "واشنطن بوست"، قال المتّهم "كانت عائلتي مهدّدة ولم يكن أمامي خيار". وأضاف في إفادته التي قدّمه باللغة الأردو ونقلها مترجم فوريّ إفانقلها مترجم فوري "لم أكن أريد الإقدام على الفعل من تلقاء نفسي".

وأكد أنه كان يتوقع أن يتمّ توقيفه قبل أن يُغتال أحد، وأنّه كان ينوي التعاون مع الحكومة الأميركية.

وكشف مرجنت أن المسؤول عنه طلب منه البحث عن مقيمين في الولايات المتحدة مهتمّين بالعمل لحساب إيران. وقال أنّه كُلّف لاحقا أيضا بإيجاد مجرم لتنظيم تظاهرات وارتكاب سرقات وتبييض أموال وربّما اغتيال أحد.

وصرّح "لم يقل لي بالضبط من هم الأشخاص الالمعنيون، لكنه ذكر ثلاثة أسماء هي دونالد ترامب و(الرئيس السابق) جو بايدن ونيكي هايلي"، حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية سابقا التي خاضت المنافسة لنيل الترشيح الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وتجري محاكمة آصف مرجنت في ظلّ الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران التي اندلعت السبت وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مقتل رئيس وحدة سرّية في إيران خطّطت لاغتيال ترامب في 2024 بضربة أميركية.

وقال "حاولت إيران اغتيال الرئيس ترامب وكان للرئيس ترامب كلمة الفصل"، موضحا أن الولايات المتحدة تعرف "منذ فترة طويلة أن إيران كانت تنوي اغتيال الرئيس ترامب و/أو مسؤولين أميركيين آخرين".

وتنفي الحكومة الإيرانية من جهتها أيّ مؤامرة لاغتيال ترامب أو غيره من المسؤولين الأميركيين.





المصدر: فرانس برس