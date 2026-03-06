الجيش الإسرائيلي: قصفنا 400 هدف داخل إيران خلال 24 ساعة

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات لأكثر من 400 هدف في إيران الجمعة، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "على مدار اليوم أُلقيت ذخائر عديدة نحو أكثر من 400 هدف تابع لنظام الإرهاب الإيراني في عدة مناطق بغرب إيران.

ومن بين الأهداف التي تم استهدافها "منصات إطلاق صواريخ باليستية ومستودعات طائرات مسيّرة تابعة للنظام"، بحسب البيان.

الوتيرة متوافقة إجمالا مع معدّل الضربات التي أعلنت إسرائيل تنفيذها في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى استمرار الحملة في المناطق المستهدفة.