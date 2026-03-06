مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان: إسقاط 4 مسيرات مفخخة في سماء أربيل

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن نجاح قوات التحالف الدولي في اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف مدينة أربيل.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أنه في تمام الساعة 22:41 من مساء اليوم الجمعة، تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي من التصدي لأربع طائرات مسيرة مفخخة في أجواء مدينة أربيل وتدميرها بالكامل قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشار البيان إلى أن أجزاءً من حطام إحدى الطائرات المسيرة التي جرى اعتراضها سقطت في ساحة عامة بالقرب من أحد الفنادق، مؤكداً أن الحادثة لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات تذكر.