هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأميركي في مطار بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استهدف هجوم بصواريخ مساء الجمعة محيط مطار بغداد الدولي الذي يضمّ قاعدة عسكرية تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأميركية، حسبما قالت السلطات العراقية.

وقال مسؤولان أمنيان في وقت سابق إن الهجوم نُفذّ بالطيران المسيّر، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت خلية الإعلام الأمني إنه "في تمام الساعة 20,20 (17,20 ت غ) من مساء هذا اليوم، جرى إطلاق مجموعة من الصواريخ من ... قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأضافت "سقط عدد من هذه الصواريخ في مناطق خالية بعيدة عن مطار بغداد الدولي، دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر".

وأوضح مسؤول أمني في وقت لاحق أن "صاروخَين وليس مسيّرتَين" سقطا داخل القاعدة العسكرية للمطار، في توضيح لمعلومات سابقة تحدثت عن اطلاق مسيرتين.

وقال فصيل "سرايا أولياء الدم" الذي يعلن انتماءه لفصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنه نفّذ "هجوما برشقة صاروخية استهدفت قاعدة فكتوريا الأميركية في مطار بغداد".

ومنذ بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل نحو أسبوع، تم اعتراض العديد من الطائرات المسيرة بالقرب من مطار بغداد.