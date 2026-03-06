أسايش أربيل تصدر توجيهات للقنوات الإعلامية بشأن تغطية مواقع الحوادث

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية أسايش أربيل، اليوم الجمعة، تعميماً موجهاً إلى كافة القنوات والوسائل الإعلامية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالمسؤولية المهنية والامتناع عن تغطية مواقع الحوادث الأمنية والميدانية بشكل مباشر.

وأوضحت المديرية في بيانها، أن هذا التوجيه يأتي حرصاً على حفظ الأمن العام وتنظيم عمل الفرق المختصة (الإسعاف، الإطفاء، والأمن) في أماكن وقوع الحوادث.

وأشار البيان إلى أن التواجد الإعلامي المكثف قد يؤدي إلى تجمهر المواطنين وإحداث حالة من الفوضى، مما يعيق وصول وانسيابية عمل الفرق الميدانية في أداء مهامها.

وحذرت مديرية الأسايش من أن أي قناة إعلامية لا تلتزم بهذه التعليمات ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التبعات الناتجة عن ذلك.

مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة الجميع وتسهيل عمل الكوادر المنقذة في المواقع الحساسة.