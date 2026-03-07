الهند ترفع أسعار غاز الطهي مع تأثر الإمدادات بحرب إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رفعت الشركات الهندية أسعار غاز البترول المسال، الذي يستخدم في الغالب كوقود للطهي، للمرة الأولى منذ حوالي عام.

يأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي عطلت الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير وبيع لغاز البترول المسال في البلاد، أنها رفعت أسعار أسطوانة غاز البترول المسال سعة 14.2 كيلوجرام في دلهي بنسبة 7% إلى 913 روبية (9.93 دولار).

ورفعت مؤسسة النفط الهندية وشركتا بهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم الأسعار بالتزامن.

والهند هي ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم.

وطلبت الهند أمس الجمعة من شركات التكرير زيادة إنتاج غاز البترول المسال لتجنب أي نقص في غاز الطهي في البلاد.

ورفعت الشركات الهندية أيضا أسعار أسطوانات غاز البترول المسال التجارية سعة 19 كيلوغراما، التي تستخدمها الفنادق والمطاعم بشكل أساسي، من 1768.50 روبية إلى 1883 روبية.