دعوات في إيران للإسراع في اختيار زعيم أعلى جديد

منذ 53 دقيقة

اربيل (كوردستان24) -7 آذار/مارس، أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت بأن اثنين من رجال الدين الإيرانيين البارزين دعوا إلى الإسراع ​في اختيار زعيم أعلى جديد لقيادة البلاد في ظل ‌موجة جديدة من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وتشير هذه الدعوات إلى أن البعض على الأقل في المؤسسة الدينية غير مرتاحين لتولي مجلس من ثلاثة أعضاء ​السلطة، ولو مؤقتا وفقا للقواعد الدستورية، بعد مقتل الزعيم ​الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها دور في ​اختيار الزعيم الجديد، وهو مطلب رفضته إيران.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ​ناصر مكارم الشيرازي، وهو مرجع ديني كبير، قال إنه من الضروري تعيين زعيم أعلى جديد سريعا "للمساعدة في تنظيم شؤون البلاد على نحو أفضل".

وأصدر اثنان ​من كبار المراجع الدينية الشيعية فتاوى الأسبوع الماضي تدعو المسلمين ​في جميع أنحاء العالم إلى الثأر لمقتل خامنئي. وقال مكارم الشيرازي إن ‌ذلك ⁠واجب ديني على المسلمين "حتى يستأصل شر هؤلاء المجرمين من العالم".

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المرجع الديني الكبير حسين نوري الهمداني حث أعضاء مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية مكلفة باختيار الزعيم الأعلى ​الجديد، على تسريع ​عملية اختيار ⁠خليفة خامنئي.

ووفقا للقواعد المنصوص عليها في الدستور الإيراني، تولى مجلس ثلاثي، يضم الرئيس ورجل دين كبير ​ورئيس السلطة القضائية، مهام الزعيم الأعلى إلى حين ​صدور ⁠قرار مجلس الخبراء.



المصدر:رویترز