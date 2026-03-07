سريلانكا ستعامل بحارة إيران الناجين من هجوم أميركي وفق القانون الدولي

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -ستُعامل سريلانكا وفقا للقانون الدولي البحارة الإيرانيين الذين تم إنقاذهم من الفرقاطة التي تعرضت لهجوم بطوربيد، حسبما أعلن وزير السبت، وذلك عقب تقارير ذكرت أن واشنطن تمارس ضغوطا على كولومبو كي لا تعيدهم إلى بلدهم.

وصرح وزير الخارجية فيجيتا هيراث خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي، بأن سريلانكا تُقدم الرعاية لـ 32 بحارا من الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" بموجب التزامات كولومبو بالمعاهدات الدولية.

أغرقت غواصة أميركية الفرقاطة الأربعاء الماضي قبالة السواحل الجنوبية لسريلانكا.

وأرسلت سريلانكا قواتها البحرية لإنقاذ الناجين وانتشال 84 جثة.

وعندما سُئل هيراث عما إذا كانت كولومبو تتعرض لضغوط أميركية كي لا تعيد الإيرانيين، تفادى الرد بشكل مباشر.

وقال هيراث "اتخذنا جميع الخطوات وفقا للقوانين الدولية".

كما وفرت سريلانكا ملاذا آمنا لسفينة حربية إيرانية ثانية هي "أيريس بوشهر"، وأجلت طاقمها المكون من 219 فردا بعد يوم من الهجوم بطوربيد على "أيريس دينا".

ونُقلت السفينة إلى ترينكومالي على الساحل الشمالي الشرقي لسريلانكا بعد الإبلاغ عن أعطال في محركاتها.

في غضون ذلك، أعلنت الهند السبت أنها سمحت للسفينة الحربية الإيرانية "أيريس لافان"، بالرسو في أحد موانئها لأسباب إنسانية، بعد أن أبلغت هي الأخرى عن مشاكل تشغيلية.

وكانت السفن الثلاث قد شاركت في عرض أسطول متعدد الجنسيات أقامته الهند قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط السبت الماضي.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشنكار "أعتقد أن هذا هو التصرف الإنساني، وقد استرشدنا بهذا المبدأ".

رست "لافان" في ميناء كوتشي جنوب غرب الهند الأربعاء.

وأضاف جايشنكار "كان العديد من الأشخاص على متنها من الطلاب العسكريين الشباب. وقد نزلوا من السفينة وهم الآن في منشأة قريبة".

وصرح الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي هذا الأسبوع بأن كولومبو ستطبق معاهدة لاهاي، التي تلزم دولة محايدة بإبقاء مقاتلي دولة متحاربة لديها حتى انتهاء الأعمال العسكرية.

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن كولومبو تجري محادثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعامل مع الناجين من السفينة التي تعرضت للهجوم بطوربيد.

وأوضح مسؤول أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على الناجين من سفينة "دينا"، وأن الجرحى يمكن إعادتهم إلى بلادهم بناءً على طلبهم.

وأفاد دبلوماسيون إيرانيون في كولومبو أنهم طلبوا إعادة رفات 84 بحارا قُتلوا في الهجوم الأميركي إلى إيران.



المصدر: فرانس برس