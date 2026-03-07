حزب الله يطالب سكان شمال إسرائيل بإخلاء المنطقة
اربيل (كوردستان24) - أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم السبت إنذارا لسكان مدينة كريات شمونة الواقعة شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية، لإخلاء المدينة والتوجه جنوبا.
ولم يحدد حزب الله الإجراء الذي يعتزم اتخاذه ضد المدينة التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود إن كان يعتزم اتخاذ إجراء من الأساس.
وجاء في بيان للجماعة "تحذير: على جميع سكان كريات شمونة إخلاء المدينة فورا والتوجه جنوبا".
وانجر لبنان يوم الاثنين إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بعد أن أطلق حزب الله، الموالي لإيران، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان وشرقه ومحيط بيروت.
المصدر: رویترز