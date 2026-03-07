حزب الله يطالب سكان شمال إسرائيل بإخلاء المنطقة

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم السبت إنذارا ​لسكان مدينة كريات شمونة الواقعة شمال إسرائيل، ‌بالقرب من الحدود اللبنانية، لإخلاء المدينة والتوجه جنوبا.

ولم يحدد حزب الله الإجراء الذي يعتزم اتخاذه ضد ​المدينة التي تقع على بعد بضعة كيلومترات ​فقط من الحدود إن كان يعتزم اتخاذ ⁠إجراء من الأساس.

وجاء في بيان للجماعة "تحذير: على ​جميع سكان كريات شمونة إخلاء المدينة فورا ​والتوجه جنوبا".

وانجر لبنان يوم الاثنين إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بعد أن أطلق حزب الله، ​الموالي لإيران، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. ​وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان ‌وشرقه ⁠ومحيط بيروت.



المصدر: رویترز