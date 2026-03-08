البرلمان العراقي يرفض زج البلاد في الصراعات الإقليمية

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس النواب العراقي، برئاسة هيبت الحلبوسي، مساء السبت، جلسته الحادية عشرة المخصصة لمناقشة التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها على الشأن العراقي، وذلك بحضور عدد من القادة الأمنيين.

حماية السيادة ورفض الصراعات

أدان المجلس في مستهل جلسته كافة الهجمات التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية، مؤكداً رفضه القاطع لتحويل الأراضي أو الأجواء العراقية إلى منطلق لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار.

وشدد البرلمان على ضرورة عدم السماح لأي طرف بجرّ العراق إلى الصراعات الإقليمية الدائرة، مع التأكيد على دعم القوات المسلحة في حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية.

قرارات وتوصيات حاسمة

وخلصت الجلسة إلى حزمة من القرارات والتوجهات الرئيسية، أبرزها:

1. الاستحقاقات الدستورية: دعوة الشركاء السياسيين لتحمل مسؤولياتهم في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

2. الإجراءات الحكومية: إلزام الحكومة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بصون أمن البلاد وحماية سيادتها براً وبحراً وجواً.

3. لجنة تحقيقية: تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات التي طالت السيادة الوطنية وقدرات القوات الأمنية.

4. ضبط المنصات الرقمية: إلزام هيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع والمنصات التي تروج للإشاعات والفتن التي تهدد السلم المجتمعي.

5. الدعم الدولي: مطالبة مجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات واحترام القوانين والمواثيق الدولية.

وحدة الصف الوطني

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع المكونات، معلناً تأييده الكامل لبيان "إدارة الدولة" الصادر في ذات اليوم، بما يضمن الحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي.