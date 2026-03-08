تركيا تمنح العراقيين العالقين في المنافذ الحدودية تأشيرات "ترانزيت"

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، اليوم الأحد، عن منح بلاده تأشيرات دخول (ترانزيت) لكافة المواطنين العراقيين العالقين في المنافذ الحدودية الجوية والبرية، وذلك ضمن تسهيلات تهدف لتأمين عبورهم إلى وجهاتهم المقصودة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، للسفير التركي في مبنى الوزارة ببغداد، لبحث العلاقات الثنائية وتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.

وأعرب الوزير حسين عن تقدير العراق للموقف التركي، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، شدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة إبعاد الساحة العراقية عن تداعيات الأزمة الراهنة.

محذراً من الآثار الاقتصادية الخطيرة لإغلاق مضيق هرمز على العراق ودول المنطقة كونه ممراً حيوياً للطاقة والملاحة الدولية.

كما دعا حسين إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتفادي الآثار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب.