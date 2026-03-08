سفين دزيي: إقليم كوردستان ليس طرفاً في هذه الحرب

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، أن مستويات التوتر في المنطقة بلغت مرحلة خطيرة، مشدداً على أن الإقليم ليس طرفاً في الصراعات الجارية.

وأوضح دزيي، في تصريح صحفي اليوم الأحد (8 آذار 2026)، أن حدة الاشتباكات والتوترات المسلحة تصاعدت إلى مستويات باتت تشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً على حياة المواطنين.

وأشار دزيي إلى أن إقليم كوردستان ينأى بنفسه عن هذا الصراع، محذراً من أن زجّ العراق والإقليم في أتون هذه النزاعات "ليس في مصلحة أحد"، ولن يجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار.

كما أعرب مسؤول العلاقات الخارجية عن تطلع الحكومة لإنهاء هذه التوترات في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الحكمة واعتماد لغة الحوار يمثلان البديل الأمثل والوحيد لدوامة العنف والحروب.

وفيما يخص الحراك الدبلوماسي، كشف سفين دزيي عن وجود تنسيق وتواصل مستمر مع القناصل والبعثات الدبلوماسية في كل من أربيل وبغداد، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يدعم بشكل عام جهود الاستقرار والهدوء في المنطقة.