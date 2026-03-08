إيران: مجلس خبراء القيادة يبدأ إجراءات اختيار خليفة لخامنئي ويؤكد إعلان النتائج "قريباً

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أعلن نائب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله حسيني بوشهري، أن المجلس بدأ إجراءات رسمية لاختيار وتسمية "القائد الثالث" للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأوضح بوشهري، في بيان رسمي، أن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعاً طارئاً لتفعيل الآليات الدستورية الخاصة بنقل السلطة، رغم التحديات الأمنية والظروف العسكرية التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن الأمانة العامة بصدد استدعاء كافة أعضاء المجلس من مختلف الأقاليم للمشاركة في التصويت النهائي، مؤكداً أن المجلس "لن يتوانى" في تنفيذ مهامه القانونية.

الإدارة الدستورية للمرحلة الانتقالية

وفي ظل شغور منصب القيادة، أكد بوشهري أن البلاد تُدار حالياً بموجب "المادة 111" من الدستور الإيراني، والتي تنص على تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتولى صلاحيات المرشد حتى اختيار خلف له. كما أشار إلى "المادة 108" التي تمنح مجلس الخبراء الصلاحية الكاملة في تنظيم شؤونه واتخاذ القرارات المتعلقة باختيار القائد الجديد.

ترقب في ظل ظروف أمنية

ولم يغفل البيان الإشارة إلى "الحالة الحربية" والأوضاع الأمنية الراهنة التي تعيشها إيران، داعياً الشارع الإيراني إلى "الصبر" والهدوء لضمان إتمام العملية القانونية بدقة.

ووعد بوشهري بأن التقرير النهائي حول هوية القائد الجديد سيصدر قريباً عبر القنوات الرسمية التابعة للمجلس، فور الانتهاء من المداولات التي تجري في سياق سياسي وأمني معقد.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً كبيراً، مما يضع مجلس الخبراء أمام مهمة هي الأولى من نوعها منذ عام 1989، حين تم اختيار علي خامنئي خلفاً لمؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني.