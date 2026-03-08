مجتبى خامنئي مرشداً أعلى خلفاً لوالده: تصريحات عضو في مجلس الخبراء تؤكد حسم الملف

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-صرح عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني "وهي الهيئة المكلفة باختيار المرشد الأعلى القادم لإيران" يوم الأحد، بأن اسم خامنئي سيستمر كمرشد للبلاد، على الرغم من عدم الإعلان عن قرار نهائي بعد.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية، قال حسين علي اشكوري إن "مسألة تحديد القيادة... قد اكتملت".

وأضاف: "اسم خامنئي سيستمر. لقد تم الإدلاء بالأصوات، وآمل أن يتم الإعلان عن ذلك من قبل السلطات. لا داعي للقلق".

وتشير تصريحات اشكوري إلى أنه سيتم الإعلان عن مجتبى خامنئي، الابن الثاني لآية الله علي خامنئي الراحل، مرشداً أعلى.

ومجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاماً، هو رجل دين برتبة متوسطة ولا يشغل أي منصب رسمي في النظام، لكنه معروف بصلاته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الخميس بأن تعيين خامنئي خلفاً لوالده سيكون أمراً "غير مقبول" بالنسبة له.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة