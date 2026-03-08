مجلس خبراء القيادة الايراني يعلن تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى للبلاد خلفاً لوالده

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، في بيان رسمي، تعيين آية الله مجتبى خامنئي قائداً ثالثاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل المرشد الأعلى السابق، آية الله علي خامنئي.

وأوضح البيان، أن المجلس عقد جلسة استثنائية وعاجلة وفقاً للمادتين 108 و111 من الدستور الإيراني، لضمان استمرارية القيادة ومنع حدوث أي فراغ في رأس السلطة. وأشار المجلس إلى أن هذا التعيين جاء بعد "دراسات متأنية ومستفيضة" وبتصويت حاسم من ممثلي الشعب في المجلس.

وجاء في نص البيان تعزية للأمة الإيرانية في وفاة علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين، مديناً في الوقت ذاته ما وصفه بـ"العدوان الوحشي" من قبل الولايات المتحدة واسرائيل.

وكشف مجلس الخبراء أن الجلسة انعقدت في ظل ظروف أمنية بالغة التعقيد، تزامناً مع تهديدات مباشرة وقصف طال مكاتب أمانة المجلس، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الموظفين وفريق الأمن. وأكد المجلس أن هذه التحديات لم تثنِ أعضاءه عن أداء واجبهم الدستوري في اختيار القائد الجديد للنظام.

وفي ختام بيانه، وجه مجلس خبراء القيادة شكره لأعضاء المجلس المؤقت الذين أداروا المرحلة الانتقالية بموجب المادة 111، داعياً الشعب الإيراني، بكافة أطيافه ونخبه الفكرية والأكاديمية، إلى مبايعة آية الله مجتبى خامنئي والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتفاف حول "محور الولاية".