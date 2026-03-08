رويترز: تراجع إنتاج النفط العراقي بنسبة 70% بسبب الحرب الإقليمية وتوقف التصدير

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مسؤولة في قطاع النفط العراقي، بأن إنتاج النفط في الحقول الرئيسية بجنوب البلاد شهد تراجعاً حاداً بنسبة وصلت إلى 70%، حيث استقر إجمالي الإنتاج الحالي عند مستوى 1.3 مليون برميل يومياً فقط.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأحد، 8 آذار 2026، أن هذا الانخفاض الكبير يأتي مقارنة بمستويات الإنتاج التي كانت تسجلها تلك الحقول قبل اندلاع المواجهات العسكرية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، والتي كانت تبلغ نحو 4.3 مليون برميل يومياً.

وعزت المصادر هذا التراجع الحاد إلى عدم قدرة العراق على تصدير نفطه عبر مضيق هرمز، نتيجة تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول في "شركة نفط البصرة" – وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الإنتاج والتصدير في جنوب العراق – قائلاً: "إن مستودعات وخزانات النفط الخام قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى وامتلأت تماماً، وهو ما دفعنا لتقليص الإنتاج إلى مستويات متدنية".

وأضاف المسؤول أن الكميات المحدودة التي يتم إنتاجها حالياً تُخصص بالكامل لتأمين احتياجات المصافي المحلية لتلبية الطلب الداخلي على المشتقات النفطية، في ظل توقف عمليات التصدير الخارجي.

ويعكس هذا التدهور في قطاع الطاقة حجم التأثيرات الاقتصادية المباشرة للنزاع الإقليمي على العراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط لتمويل موازنته العامة.