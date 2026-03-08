المالكي يستقبل وفد كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية ويبحث معهم توحيد المواقف الوطنية

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد 8 آذار 2026، في مكتبه الخاص، وفداً من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي.

جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها المباشرة على الساحة العراقية.

وشدد الجانبان على الأهمية القصوى لتوحيد المواقف الوطنية وتعزيز آليات التنسيق بين القوى السياسية المختلفة، بما يصب في مصلحة تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ الأمن المجتمعي. كما دعا الطرفان إلى العمل برؤية مشتركة تضع "المصلحة الوطنية العليا" فوق جميع الاعتبارات الأخرى.

وفي سياق متصل، أكد الاجتماع على ضرورة تمتين أواصر التعاون والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والعمل الجاد على حل الملفات والقضايا العالقة استناداً إلى الدستور والقانون، وبما يضمن تعزيز الشراكة الوطنية وخدمة تطلعات كافة أبناء الشعب العراقي.

وفي ختام اللقاء، أشار الجانبان إلى ضرورة تحصين "البيت العراقي" وتدعيم الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مع تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت دعائم الاستقرار السياسي والأمني في عموم محافظات البلاد.