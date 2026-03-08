لاريجاني: اختيار المرشد الجديد أحبط مؤامرات الأعداء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- هنأ علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، باختيار المرشد الأعلى الثالث للثورة الإسلامية في إيران، مؤكداً أن "مجلس خبراء القيادة، ومن خلال اختيار المرشد الجديد، تمكن من إحباط مساعي ومخططات الأعداء".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن لاريجاني قوله، عقب إعلان نتائج الاختيار: "يجب أن نتقدم بالشكر لمجلس الخبراء الذي عقد اجتماعاً مصيرياً لاختيار المرشد الأعلى الجديد، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقصف".

وأضاف لاريجاني في تصريحاته: "النقطة الجوهرية في هذا الاختيار هي أنه جاء رداً على أوهام الأعداء الذين اعتقدوا أن مقتل الإمام خامنئي سيعني نهاية الجمهورية الإسلامية. لكن مجلس الخبراء تحرك في الوقت المناسب، واختار من بين الشخصيات البارزة آية الله السيد مجتبى خامنئي، ليفشل بذلك كافة المحاولات التي استهدفت زعزعة الاستقرار".

وكان مجلس خبراء القيادة قد أعلن في وقت سابق، استناداً إلى المادة 108 من الدستور الإيراني، اختيار آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي مرشداً أعلى ثالثاً للثورة الإسلامية، داعياً عموم الشعب الإيراني إلى تقديم "البيعة" للمرشد الجديد.

يأتي هذا التطور المتسارع في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً كبيراً؛ حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد 9 آذار/مارس 2026، بأن اختيار أي مرشد جديد في إيران "يجب أن يحظى بموافقته وقبوله".