نوزاد هادي: نينوى منطلق للهجمات ضد مطار أربيل وإقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف نوزاد هادي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول تنظيمات الحزب في نينوى، أن جزءاً من الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، ولاسيما مطار أربيل الدولي، تنطلق من محافظة نينوى، مشيراً إلى صدور توجيهات عليا للسيطرة على تلك المناطق.

وأوضح هادي في تصريح لـ"كردستان 24"، أن رئيس الوزراء العراقي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أصدر سلسلة من القرارات تهدف إلى منع هذه الهجمات، من خلال توجيه قوات الجيش للسيطرة على المناطق "المشبوهة" التي تُستخدم كمنطلقات للاعتداءات.

وأضاف هادي أن هناك مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" ولا تخضع للسيطرة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يسعى بجدية للحد من تحركات هذه الجماعات التي تحاول زعزعة الاستقرار.

وفي سياق متصل، أشار عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي إلى أن مجلس النواب العراقي قرر بدوره متابعة ملف هذه الجماعات، محذراً من محاولاتها المستمرة لجرّ العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية وجعل إقليم كردستان هدفاً لها. وشدد هادي في ختام تصريحه على أن إقليم كردستان وعاصمته أربيل ليسا طرفاً في تلك الحروب والنزاعات.