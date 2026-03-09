القوات المسلحة الإيرانية تبايع "مجتبى خامنئي" مرشداً أعلى جديداً للبلاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر "خاتم الأنبياء" المركزي، يوم الإثنين 9 آذار/مارس 2026، مبايعة المرشد الأعلى الجديد للثورة الإسلامية، آية الله سيد مجتبى حسيني خامنئي، مؤكدين التزامهم بالولاء لـ "خليفة إمام الزمان".

وجاء في بيان مشترك صدر عن المؤسسة العسكرية الإيرانية: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، بكافة قادتها ومقاتليها وعوائلهم، تعلن مبايعتها لآية الله سيد مجتبى حسيني خامنئي. ونحن إذ نأتمر بأمر القيادة العليا للمرشد الجديد، نؤكد تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتحقيق تطلعات وأهداف الثورة الإسلامية".

ووصف البيان عملية اختيار المرشد الجديد من قبل "مجلس خبراء القيادة" بأنها "منعطف تاريخي"، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل "خطوة مباركة تعكس الذكاء والحكمة"، وهو محل تقدير واعتزاز لدى المؤسسة العسكرية.

وكان مجلس خبراء القيادة في إيران قد أعلن رسمياً، استناداً إلى المادة 108 من الدستور، اختيار آية الله سيد مجتبى حسيني خامنئي مرشداً أعلى ثالثاً للثورة الإسلامية، داعياً عموم الشعب الإيراني إلى تقديم البيعة والولاء للمرشد الجديد.