ترامب: ارتفاع أسعار النفط "مؤقت" وسينخفض قريباً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط هو وضع "مؤقت"، مشيراً إلى أن الأسعار ستشهد تراجعاً حاداً وسريعاً بمجرد القضاء على التهديدات النووية الإيرانية.

وفي تدوينة له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social)، أوضح ترامب أن تذبذب أسعار النفط مرتبط بشكل مباشر بالصراع الدائر حالياً في منطقة الشرق الأوسط. ووصف ترامب هذا الارتفاع بأنه بمثابة "ضريبة عالمية صغيرة من أجل السلام"، مؤكداً أن إنهاء المخاطر التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني سيؤدي بالضرورة إلى استقرار الأسواق وهبوط الأسعار.

وأضاف ترامب في رسالته: "إن ارتفاع أسعار النفط قصير المدى، وبمجرد تدمير التهديد النووي الإيراني ووضع حد له، ستنخفض الأسعار بسرعة كبيرة".